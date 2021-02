Nach Corona-Hilfsaktion : Hermeskeiler Verein spendet 3500 Euro an Kitas und Schulen

Spendenübergabe vor der Kita Villa Kunterbunt in Hermeskeil: Mitglieder des Vereins Yes Angels haben symbolisch einen Scheck über 3500 Euro überreicht. Das Geld soll auf die Kitas und Grundschulen in der Verbandsgemeinde aufgeteilt werden. Es stammt aus einer Online-Spendenaktion für Familien, die unter der Coronakrise leiden. Foto: Volker König

Hermeskeil Im Frühjahr haben die Yes Angels rund 10 000 Euro Spenden für Familien aus dem Raum Hermeskeil gesammelt, denen die Coronakrise besonders zusetzt. Einen Teil der Summe hat der Verein nun an Kitas und Schulen übergeben, die damit Aktionen nach der Pandemie finanzieren können.

Der Verein Yes Angels aus Hermeskeil hat der Kita Villa Kunterbunt symbolisch einen Scheck über 3500 Euro überreicht. Das Geld stammt aus einer Online-Spendenaktion, die der Verein im vergangenen Frühjahr gestartet hat.

Mehr als 10 000 Euro waren im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion auf einer Plattform der Volksbank zusammengekommen, um damit Familien in der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil zu unterstützen, die unter der Corona-Pandemie besonders stark leiden.

Die Leitung der Villa Kunterbunt in Hermeskeil hat den Scheck stellvertretend für alle Kitas, Grund- und Förderschulen in der VG Hermeskeil in Empfang genommen. Denn jede Einrichtung soll jeweils mit 250 Euro bedacht werden, die auf das Konto der jeweiligen Fördervereine überwiesen wurden. „Wir möchten damit Aktionen unterstützen, um den Kindern nach den strengen Corona- Auflagen zu gegebener Zeit endlich einen kleinen Ausgleich für die vielen ausgefallenen Veranstaltungen zu bieten“, erklärt Christoph König, Vorsitzender der Yes Angels, die Motivation hinter der Spende.

„Nach den Entbehrungen der vergangenen Monate würden wir uns freuen, wenn wir damit den Kindern eine Freude bereiten könnten.“ Denkbar sei etwa die Finanzierung von Workshops, Sportveranstaltungen, Auftritten von Künstlern wie Puppenspielern oder ein Beitrag zu Schul- und Kitafesten, sagt König. Natürlich erst, wenn es die Situation wieder zulasse. Da von der Spendenaktion insbesondere Familien profitieren sollten, die finanziell stark unter der Pandemie leiden, liege deren direkte Unterstützung dem Verein besonders am Herzen, sagt der Vorsitzende.

Neben den Spenden für Kitas und Schulen haben die Yes Angels bereits die finanzielle Förderung von Tanzworkshops beschlossen. Diese sollen – sobald es möglich ist – gemeinsam mit dem Hochwälder Familiennetzwerk Hafen und dem VG-Jugendbüro im Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus über die Bühne gehen (der TV berichtete am 28. Oktober 2020). Außerdem wurde im Dezember eine Nikolaus-Überraschung für Kinder in der Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) mit Spenden aus der Corona-Hilfsaktion finanziert.