Gesundheit : Geduldiges Warten am Impfbus in Saarburg

Großes Intersse an der Impfung beim Impfbus des Landes in Saarburg. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Der Biontech-Impfstoff war zwischenzeitlich am Donnerstag sogar aufgebraucht – so groß war die Nachfrage nach dem einen der beiden Wirkstoffe im Landes-Impfbus in Saarburg. Warum das so war und weshalb der Bus so gut ankommt.