Pandemie : Corona-Impfung bald in Saarburger Stadthalle, im Trierer Impfzentrum nur noch mit Termin

Corona-Impfung bald in Saarburger Stadthalle, im Trierer Impfzentrum nur noch mit Termin

Ab kommenden Donnerstag wird in der Saarburger Stadthalle geimpft. Foto: dpa/Christoph Soeder

Trier/Schweich Ab kommender Woche weitet das Gesundheitsamt Trier/Trier-Saarburg sein Impfangebot räumlich aus. Wie sich die Corona-Lage in Stadt und Kreis entwickelt hat.

In Saarburg wird es ab Donnerstag ein Impfangebot in der Stadthalle geben und zwar immer donerstags. Dies teilt ein Sprecher der Kreisverwaltung mit. Eine Online-Terminanmeldung dafür ist nötig und zwar unter www.saarburg-kell.de.

Neues gibt es auch zu Impfungen in Trier. Künftig werden im Impfzentrum Trier nur noch Personen mit Termin geimpft. Grund: „Wir wollen möglichst schnell allen einen Impftermin anbieten, die sich beim Land registriert haben. Um das zu erreichen, müssen wir sieben Tage die Woche impfen, impfen, impfen“, sagt Stephan Schmitz-Wenzel, zuständiger Geschäftsbereichleiter des Kreises Trier-Saarburg. Jeweils den Mittwoch freizuhalten für Personen, die sich ohne Anmeldung impfen lassen möchten, habe sich nicht bewährt. „Wir können wesentlich effektiver impfen, wenn wir planen können.“

So entwickelt sich die Zahl der Neu-Infektionen

Am Freitag wurden vom Gesundheitsamt Trier-Saarburg 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 26 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und zehn aus der Stadt Trier. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt für Trier bei 150 und für den Landkreis bei 187,3. 21 Patientinnen und Patienten werden aktuell stationär behandelt.

Wer sich im Impfzentrum Trier impfen lassen möchte, kann unter www.impftermin.rlp.de oder bei der Hotline des Landes unter 0800/5758100 einen Termin buchen. Weitere Informationen unter www.trier.de/impfen