Gesundheit : Sieben Kinder und vier Erzieher aus Wellener Kita in Quarantäne

Wellen Das Gesundheitsamt musste wegen eines positiven Coronatests elf Menschen im Kreis Trier-Saarburg in Quarantäne schicken. Betroffen ist die Krabbelgruppe im Kindergarten der Ortsgemeinde Wellen.

Das Gesundheitsamt Trier bestätigte am Mittwoch TV-Informationen, dass eine Gruppe und mehrere Erzieherinnen des Kindergartens in Wellen wegen eines positiven Coronatests in Quarantäne sind. Kreis-Pressesprecher Thomas Müller erklärt, dass ein Kind aus der Gruppe der Unter-Dreijährigen, der sogenannten Krabbelgruppe, betroffen sei. Das habe zur Folge, dass sich schon am Montag insgesamt sieben Kinder und vier Erzieher in Quarantäne hätten begeben müssen.