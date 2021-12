Corona : Omikron hat Trier und den Kreis Trier-Saarburg noch nicht erreicht, ist aber schon Thema

200 Impfungen an einem Tag, da muss es schnell und geordnet vorangehen im Impfzentrum in der Saarburger Stadthalle. Foto: DT/Tenbrock Dirk

Trier/Saarburg Auch wenn die aktuellen Infektionszahlen keinen Anlass zu größerer Sorge geben, mahnt Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamts Trier-Saarburg, zur Vorsicht. Das hat mit der neuen Coronavirus-Variante zu tun.

Der Leiter des Gesundheitsamts Trier-Saarburg ist vorsichtig bei der Einschätzung der aktuellen Corona-Lage. „Diese Woche gab es einen leichten Rückgang der Infektionszahlen“, sagt Dr. Harald Michels im Gesundheitsausschuss des Landkreises. Damit entspricht der Trend der bundesweiten Entwicklung. Zur Interpretation der Werte meint der Gesundheitsexperte: „Die stark ansteigende Zahl der Booster-Impfungen und der Quasi-Lockdown für Ungeimpfte scheinen zu helfen. Doch es ist unklar, ob das stabil ist.“ Die Zahlen konkret: Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt 66 Neuinfektionen in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg gemeldet. Die Tage zuvor lag die Zahl bei 87, 49 und 68.

Die Zahl der Todesfälle steigt

Info Pop-Up impfen in Saarburg Im sogenannten Pop-Up Impfzentrum in der Saarburger Stadthalle herrscht am Donnerstag viel Betrieb, alle 200 Termine am ersten Tag sind vorab vergeben worden. Deshalb läuft es reibungslos, kaum Wartezeiten. Der Saarburger Konzertveranstalter Christof Kramp holt sich gerade – wie 90 Prozent der Impflinge – seine Booster-Impfung ab. „Das ist eine großartige Idee! Ich habe am Sonntag im Internet gebucht und jetzt ging schnell. Nach einer dreiviertel Stunde bin ich schon wieder draußen.“ Auf Initiative des Landes und des Kreises hatte die Verwaltung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell kurzfristig personelle Kapazitäten bereitgestellt, um die drei Donnerstags-Termine im Dezember zu organisieren. Die Mitarbeiterinnen helfen nun im Foyer der Stadthalle bei der Registrierung. Ein Team des Deutschen Roten Kreuzes kümmert sich um die Impfungen im großen Saal. Bürgermeister Jürgen Dixius kündigt weitere Aktionen an: „An drei Donnerstagen werden wir bis zum Jahresende 600 Menschen geimpft. Wenn die Möglichkeit und der Bedarf weiterhin bestehen, werden wir im neuen Jahr weitermachen.“ Er weist darauf hin, dass die Bürger dort auch Erst- Impfungen bekommen können und bittet, davon in Zukunft Gebrauch zu machen. Außerdem kündigt er an, dass es schon in der kommenden Woche höchstwahrscheinlich ein weiteres Testangebot in der VG gibt: „Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Eble an der Irscher Straße, wahrscheinlich als Drive-In-Test.“ ⇥DT

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Donnerstag aber auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Diese lagen aber bereits einige Tage zurück. Es handelt sich um zwei Über-90-jährige Patienten aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Insgesamt sind bisher 152 Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts gestorben

Wie sieht es in Schulen und Kitas aus?

Schulen und Kitas sind weiterhin stark betroffen von Corona-Fällen. Aktuell wurden Infektionsfälle in 20 Kitas, 23 Grundschulen und 26 weiterführenden Schulen registriert. Beim Vergleich mit dem Vorjahr stellt Michels fest: „Bei Kindern und Jugendlichen gab es in diesem Jahr die größten Zuwächse bei den Infektionen. Das liegt aber auch daran, dass dies die Altersgruppe ist, die bisher kaum oder gar nicht geimpft werden konnte.“ Entsprechend hoch liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen in diesen Altersgruppen. Die Sechs- bis Neunjährigen nehmen eine Spitzenposition ein mit 394,5 im Kreis und 411,3 in Trier. Bei den Über-65-Jährigen liegt der Wert hingegen jeweils unter 90.

Die Situation in Seniorenheimen

Der Gesundheitsamtsleiter spricht von kleineren Ausbrüchen in Seniorenheimen. Vier Heime sind aktuell betroffen. In einem Heim habe es in den vergangenen zwei Wochen allerdings drei Todesfälle gegeben. Es habe sich bei den Verstorbenen um sehr alte Menschen mit Vorerkrankung gehandelt, aber auch um geimpfte. Michels konstatiert: „Die Impfung bietet keinen 100-prozentigen Schutz, insbesondere dann, wenn die Booster-Impfung nicht gemacht wurde.“

Wie sieht es mit Omikron aus?

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist laut Michels noch nicht in Trier/Trier-Saarburg aufgetaucht. Gebe es einen Verdacht, beispielsweise bei außergewöhnlichem Infektionsgeschehen, werde gezielt untersucht, ob es sich um diese Variante handele. Der Amtsleiter hofft, dass sie nicht so häufig auftritt. In diesem Zusammenhang zitiert er den Trierer Professor Ingo Timm, Experte für Künstliche Intelligenz. Laut Timm verdoppelt sich die Infektionsrate mit Omikron innerhalb von zwei bis drei Tagen. „Das ist erschreckend“, kommentiert Michels. Vor diesem Hintergrund ruft er zu besonderer Vorsicht auf. Experten schätzen, dass Omikron bereits im Januar einen Großteil der Infektionen in Deutschland ausmachen könne.

Die Situation in den Krankenhäusern

Zur Belastung der Kliniken sagt Michels: „Bei uns geht es noch, doch anderswo in Rheinland-Pfalz sind Krankenhäuser überlastet.“ Als Beispiel nennt er Germersheim. Dort gebe es keine Intensivplätze mehr, schwer kranke Patienten müssten per Hubschrauber in andere Häuser verlegt werden. Elf Covid-Patientinnen und Patienten aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes werden aktuell stationär behandelt. Zusätzlich werden laut Michels in Stadt und Kreis derzeit drei Patienten aus überlasteten Kliniken von anderswo versorgt.

Die aktuellen Inzidenzen

Maßgeblich für die Einstufung der Lage ist nach aktueller Verordnung die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz, also die Zahl der mit einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung aufgenommen Personen je 100.000 Einwohner. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) gibt den Wert am Donnerstag mit 4,28 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt am Donnerstag in Trier bei 123,8, im Landkreis bei 123,6.

Wie sieht es mit Impf-Empfehlung für Kinder ab fünf Jahren aus?