Gesundheit : Corona-Teststation öffnet ab heute in Nittel

13.01.2022, Bremen: In einem Testzentrum wird von einer Mitarbeiterin ein Abstrich für einen Corona-Schnelltest genommen. Durch die Omikron-Welle steigt die Ansteckungsrate im Bundesland Bremen weiter steil an. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sina Schuldt

Nittel Im Nitteler Bürgerhaus in der Wiesenstraße kann man ab dem heutigen Samstag zertifizierte Coronatests durchführen lassen. Die Türen des Teststation stehen an sieben Tagen in der Woche offen. Damit werden für die Bürger an der Obermosel die Wege zur nächsten Testmöglichkeit sehr viel kürzer.

