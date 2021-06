Corona : Tawern bekommt ein Testzentrum

Tawern Ab Donnerstag betreut der Trierer Anbieter NMM Solution eine Corona-Schnellteststation im Bürgerhaus Tawern (Wawerner Straße 99, am Sportplatz). Bürger, Besucher und Berufspendler können sich dort dann jeden Tag zwischen 10 und 18 Uhr einem kostenlosen sogenannten Lollipop-Test unterziehen.

Dieser Test ist für alle kostenfrei. Süß wie ein Lolli schmeckt er zwar nicht, dafür ist er aber nicht unangenehm wie ein herkömmlicher in Nase oder Rachen angewandter Corona-Test. Es reicht aus, an einem Stäbchen zu lutschen. Alternativ ist aber auch ein Test mittels Nasenabstrich möglich. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Bescheinigung gilt für die nächsten 24 Stunden. Für alle, die vorher unter www.imnucode.com einen persönlichen QR Code erstellt haben, entfällt die Wartezeit auf das Zertifikat, da dieses 15 Minuten nach dem Test per E-Mail auf das Handy gesendet wird. NMM Solution betreibt in der Region Trier bisher 15 Teststationen unter anderem in Trier, Bitburg, Prüm, Saarburg, Kröv, Leiwen und Kell am See.