Gesundheit : Corona: Weitere Todesfälle in Trier und im Kreis Trier-Saarburg gemeldet

Corona: Weitere Todesfälle in Trier und im Kreis Trier-Saarburg gemeldet

Trier/Saarburg Weniger Neuinfektionen als am Vortag, meldet das Gesundheitsamt Trier-Saarburg. Aber die registrierte Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Virus steigt.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet, die bereits vor einigen Tagen verstorben sind. Es handelt sich um zwei Über-90-jährige Patienten aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 66 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 39 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 27 aus der Stadt Trier. Am Vortag waren es 87 Neuinfektionen. Bisher wurde im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes keine Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen.

Die Lage in den Kliniken

Elf Patientinnen und Patienten aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes werden aktuell stationär behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten beläuft sich auf 923 – 46 weniger als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 383 in der Stadt Trier und 540 aus dem Landkreis.

Die Inzidenzen

Maßgeblich für Einstufung der Lage ist nach der inzwischen 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz, also die Zahl der mit einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung aufgenommen Personen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf das Land Rheinland-Pfalz. Damit soll die Belastung des Gesundheitswesens abgebildet werden. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) gibt den Wert heute mit 4,28 an.