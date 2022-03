Pandemie : Corona-Zahlen für Trier und den Landkreis Trier-Saarburg: 738 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Trier (red) Erneut ist jemand aus dem Landkreis Trier-Saarburg im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilt, handelt es sich um einen über 50 Jahre alten Mann.

Am Wochenende habe es in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg außerdem 738 Neuinfektionen mit Corona gegeben – 415 aus dem Landkreis und 323 aus der Stadt Trier. Das seien 45 mehr als am Wochenende davor.