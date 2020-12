Virus-Hotspot : Coronaausbruch in Seniorenhaus zur Buche in Konz

Coronaausbruch in Seniorenhaus zur Buche in Konz

Das Gesundheitsamt in Trier bestätigt auf TV-Anfrage, dass es in Konz ein größeres Ausbruchsgeschehen im Seniorenheim zur Buche gibt.

Thomas Müller, Pressesprecher des zuständigen Gesundheitsamts in Trier, bestätigt auf Anfrage, dass es in Konz mehrere Fälle gebe. Nähere Informationen dazu, wie viele Menschen infiziert und welcher der beiden Standorte – Innenstadt oder Roscheid – betroffen ist, will Müller im Lauf des Tages bekanntgeben. Die Hausleitung war bisher auf TV-Anfrage nicht erreichbar.