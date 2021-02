Pandemie : Coronafall im Hermeskeiler Rathaus: Zweiter Test war negativ

Blick aufs Hermeskeiler Rathaus: Der am Mittwoch gemeldete Coronafall in der VG-Verwaltung hat sich offenbar nicht bestätigt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Nach der Nachricht von Mittwoch, dass bei einem Mitglied der Hermeskeiler Verwaltung Corona nachgewiesen worden sei, gibt das Rathaus zwei Tage später Entwarnung.

(cweb) Gute Neuigkeiten für die Mitarbeiter in der Verbandsgemeinde-Verwaltung in Hermeskeil: Bei dem Verwaltungsmitglied, dem am Mittwoch ein positives Corona-Testergebnis mitgeteilt worden war, hat sich eine Infektion mit dem Sars-Cov-2-Erreger nicht bestätigt. Das hat Büroleiter Werner Haubrich am Freitag auf TV-Nachfrage mitgeteilt. Die betroffene Person habe sich am Mittwoch an das Gesundheitsamt Trier-Saarbur gewandt und sich einer weiteren Testung unterzogen. Deren Ergebnis sei dann negativ gewesen.