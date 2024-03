Falafel und mehr Der Geschmack des Nahen Ostens – die Zutaten gibt es im neuen „Damas“ in Hermeskeil (Fotos)

Der Geschmack der Heimat trifft auf neue Genusserlebnisse: Ein Lebensmittelgeschäft für orientalische Kost, das „Damas“, hat am Hermeskeiler Kreisel in der Nähe der Tankstelle an der Trierer Straße eröffnet. Inhaber Mohammad Alsholli hat bislang rund 400 Produkte im Angebot, die es nicht an jeder Ecke gibt. Das Angebot wird aber noch erweitert.