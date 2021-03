Dank Corona-Lockerungen : Im Greifvogelpark in Saarburg dürfen die Könige der Lüfte wieder fliegen

Die Greifvögel in Saarburg sind zurück aus dem Corona-Lockdown. Am Samstag gleitet Falklandkarakara „Ori“ über die Köpfe der Besucher. Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg Um die 150 Besucher genießen am Samstag die Wiedereröffnung des Saarburger Greifvogelparks. Warum die Betreiber dennoch sorgenvoll in die Zukunft blicken.

Die etwa 150 Besucher, die am Samstag gekommen sind, stört das offensichtlich nicht. Sie bestaunen die ersten offiziellen Flügelschläge von Phönix, Loki, Ori und Co in der neuen Saison. Die Gäste freut nicht nur, dass der Park wieder geöffnet ist. Sie genießen es auch, bei schönem Wetter wieder etwas erleben zu dürfen. „Ich finde das klasse, hier an der frischen Luft zu sein. Für die Kinder ist das ein Abenteuer“, sagt Cornelius Theiß aus Saarburg. Eine solche Einrichtung müsse unbedingt unterstützt werden, findet er.