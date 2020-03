Dorfentwicklung : Baugebiet In der Laach in Fisch: Elf Baustellen, 15 Reservierungen

Baugebiet In der Laach in Fisch: Elf Baustellen, 15 Reservierungen

Fisch Das Baugebiet In der Laach ist die größte Investition in Fisch. Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Bearbeitung zieht sich – aus gutem Grund.

Der Anreiz, schnell noch Bauland zu planen, war groß. Der Paragraf 13b des Baugesetzbuches (siehe Info) erzeugte im vergangenen Jahr eine kleine Torschlusspanik, denn bis zum Jahresende musste ein Aufstellungsbeschluss stehen. „Für unser Baugebiet In der Laach zieht sich das deshalb hin“, bedauert der Fischer Ortsbürgermeister Otmar Wacht. Elf Baustellen sollen entstehen, 15 Reservierungen liegen ihm vor – alles Fischer Bürger.

Bei der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell stapeln sich natürlich jetzt die Anträge aus den Dörfern, die Flächen erschließen wollen, während die Ortsgemeinde Fisch in ihrer jüngsten Sitzung schon Aufträge an Landschaftsplaner Fischer aus Trier, sowie Deges & Bah, ebenfalls Trier, für die Entwässerungsplanung und Erschließung mit Kanälen, Leitungen und den Straßenbau im Gesamtwert von 45 000 Euro vergeben hat. „Wir sind seit zwei Jahren an diesem Baugebiet dran, und jetzt verzögert es sich“, sagt Wacht. Die Bauherren müssen sich noch etwas gedulden.