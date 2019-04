Das bedeutet mehr Müll auf öffentlichen Plätzen in Trier und Trier-Saarburg

Entsorgung

Zum Bericht „Ab der 14. Müllabfuhr kostet es mehr“ (TV vom 10. April) über die geplanten Änderungen des Zweckverbands Abfallwirtschaft im Raum Trier (ART):

Die Idee scheint vernünftig, doch mir fehlt der Glaube an die entsprechende Durchführung einiger Nutzer der Müllabfuhr. Ab der 14. Abholung werden dann wieder die öffentlichen Wege und Plätze zugemüllt. So gewinnt zum Beispiel der Dreck-weg-Tag einiger Vereine noch größere Bedeutung. Stellt sich noch die Frage, ob man seine Mülltonne dann auch abschließen kann. Es bietet sich doch regelrecht an, hier sozusagen Kosten zu sparen!

Peter Voss, Konz