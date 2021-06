Kultur : Das erste Konzert seit acht Monaten

Sie machen nach langer Corona-Pause wieder den Anfang: Die Musiker der Coverband Still Collins. Foto: Volker Beushausen

Saarburg In der Saarburger Kaserne tritt am Freitag die Cover-Band Still Collins auf.

Langsam läuft das Kulturleben in Rheinland-Pfalz wieder an, so auch in Saarburg. Denn am Freitag organisiert der Veranstaltungsplaner Station K dort sein erstes Konzert seit acht Monaten: ein Open Air mit der Band Still Collins in der Kaserne.

Still Collins hat sich auf die authentische Reproduktion der Welthits des Superstars Phil Collins spezialisiert. Gegründet im Herbst 1995 schaut die Band auf inzwischen 25 Jahre Bandgeschichte zurück. Was in einem kleinen Musiklokal für 6 D-Mark Eintritt begann, ist heute einer der renommiertesten Acts der europäischen Tributeband-Kultur, der mittlerweile mehr als 1500 Mal auf der Bühne stand. Mehrere Konzerte mit dem ehemaligen Genesis Sänger Ray Wilson oder dem WDR-Funkhausorchester und Sydney Youngblood sind nur einige der Sternchen, die sich Still Collins in den letzten Jahren ans Revers geheftet haben.

Von „Selling England by the pound“ (1973) bis hin zum letzten Phil Collins Soloalbum blicken Still Collins programmatisch auf die komplette musikalische Palette der Phil Collins-Musikgeschichte und haben auch Genesis-Songs im Repertoire. Sven Komp (Gesang), Katja Symannek (Backgroundgesang), Martin Littfinski (Schlagzeug), Markus Hartmann (Bass), Christoph Wüllner (Keyboard und Backgroundgesang), Wolfgang Braun (Keyboard und Backgroundgesang) und Uli Opfergelt (Gitarre) stehen auf der Bühne, Stefan Marenbach und Jürgen Lagemann sorgen für die Technik. Laut einer Mitteilung der Station K ist Still Collins längst kein Geheimtipp mehr in der deutschen Musikszene. Selbst eingefleischte Collins- und Genesis-Fans täten sich schwer, den akustischen Unterschied zwischen Still Collins-Sänger Sven Komp und seinem „Chef“ auszumachen.

