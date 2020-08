Unterkunftsbetriebe : Das erste Vier-Sterne-Hotel in der Region Saar/Obermosel

Trassem Das Hotel-Restaurant St. Erasmus in Trassem hat einiges dafür getan, um einen weiteren Stern zu erhalten.

Die Betreiber des St. Erasmus-Hotels in Trassem, Ute und Ewald Boesen, haben die Coronazeit gut genutzt. „Wir haben acht Zimmer in Junior-Suiten verwandelt“, sagt Ute Boesen. Und dies ist nur ein kleiner Teil der Maßnahmen. Die umgewandelten Zimmer haben jetzt separate Wohn- und Schlafbereiche. Alle 20 Zimmer sind barrierefrei erreichbar. Ein Lift für Rollstuhlfahrer wurde eingebaut.

Die Familie hat den Optimismus in Corona-Zeiten nicht verloren. Das gesamte Konzept wurde auf den Prüfstand gestellt, angepasst und auch am Internet-Auftritt (www.st-erasmus.de) gefeilt. Das Ergebnis: Alle Zimmer sind belegt. Auch für die Mitarbeiter wird mehr getan. Fünf Mitarbeiterwohnungen wurden eingerichtet, die im Dezember bezogen werden können.

„Sterne fallen nur im Märchen vom Himmel. In der Realität muss man viel dafür tun“, lobt Lothar Weinand die Bemühungen. Bürgermeister Jürgen Dixius sieht in der Nachfolge die Tradition des Hauses nach 33 Jahren gesichert: „Das ist nicht selbstverständlich.“ Ortsbürgermeister Roland Konter freut sich über den neuen Glanz in seinem Dorf. Er sagt: „Trassem ist stolz auf diesen Betrieb.“ Es habe kaum ein Jahr gegeben, in dem nicht investiert wurde. Der Kreisbeigeordnete Arnold Schmitt stellt fest: „Es sind solche Häuser, die zeigen, dass wir im Landkreis im Tourismus gut aufgestellt sind.“