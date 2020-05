Gastgewerbe : Das halten Gastronomen und Hotelbetreiber von den Corona-Lockerungen

Region Erste Reservierungen, vorsichtiger Optimismus und viele offene Fragen. Bald dürfen Cafes, Restaurants und Hotels in Rheinland-Pfalz mit Einhaltung der neuen Kontaktbeschränkungen wieder öffnen.

„Fünf vor vier kam die erste Reservierung,“ sagt Stefanie Becker, die zusammen mit ihrem Bruder Florian Kucher ein Landhotel mit Restaurant in Darscheid (Vulkaneifel) führt. Bis 18.30 Uhr habe sie acht weitere entgegen nehmen können fürs lange Wochenende und auch fürs Restaurant. Auf dieses Gästeverhalten komme es an. Ob es so weiter geht, kann sie noch nicht sagen. Die 34-jährige Hotelfachfrau ist sich aber sicher: „Wir bekommen das hin“. Morgen setze sich die Familie zusammen, um einen Masterplan zu machen.

„Ich hoffe, dass es hilft“, Thomas Herrig, der Chef des Gasthauses Herrig in Meckel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zu den Lockerungen. Wie genau die neuen Auflagen an den Tischen und bei der Arbeit in der Küche aussehen sollen, weiß er aber noch nicht. Der Gastronom sagt: „Das Gesundheitsamt muss uns in den nächsten Tagen sagen, wie wir gesetzeskonform arbeiten können.“ Er stellt sich Fragen wie: „Wenn wir Tische desinfizieren müssen, dürfen wir dann Tischwäsche benutzen? Darf an der Theke noch gespült werden oder müssen gar in der Küche Barrieren aufgebaut werden?“ 20 Prozent des Vorjahresumsatzes habe er mit Abholservice einnehmen können, dabei helfen ihm seine drei Auszubildenden. Alle anderen Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Veranstaltungen, die ihm an guten Wochenenden 400 Leute beschert haben, seien von heute auf morgen und vorraussichtlich bis Ende des Jahres weggebrochen. Er hofft, dass zumindest Familienfeierlichkeiten im kleinen Kreis bald wieder erlaubt sind und freut sich, dass zumindest schon wieder zwei Haushalte zusammen essen kommen dürfen.