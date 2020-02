Jahresbilanz 2019 : 35 000 Besuche und deutlich mehr Ausleihen in der Konzer Stadtbibliothek

Konz Für die Stadtbibliothek Konz war 2019 ein erfolgreiches Jahr. Das Team setzt künftig auf noch mehr Veranstaltungen.

Mit ihrer Jahresbilanz für 2019 stelle die Stadtbibliothek Konz unter Beweis, dass sie sich mit ihren Angeboten auf dem richtigen Weg befinde, heißt es im aktuellen Jahresbericht. Knapp 35 000 Besuche seien 2019 in den Räumen in der Konstantinstraße 50 gezählt worden. Mit einer Gesamtausleihe von 136 791 Medien (Vorjahr: 124 694) habe man die Ausleihzahlen um neun Prozent steigern können. Während die Nachfrage bei Printmedien und Non-Books (CDs, DVDs, Blu-rays, Hörstifte, Hörfiguren, Tonieboxen) leicht höher war als im Vorjahr, konnten die digitalen Ausleihen (Onleihe) einen Zuwachs von knapp 25 Prozent verzeichnen, heißt es weiter in der Jahresbilanz.

In Zeiten, in denen der Anteil leseferner Elternhäuser zunehme, heißt es im Bericht, gewinne das Vorlesen an Bedeutung. Hier gelte es die Vernetzung von Schulen, Kitas und Bibliothek zu stärken. Für Kita-Gruppen und Schulklassen gibt es in der Konzer Einrichtung Führungen mit Erlebnischarakter. Insgesamt seien dabei 340 Kinder in die Büchereinutzung eingeführt worden. Für Kindergartenkinder werde das Kamishibai genutzt. Hinter dem japanischen Begriff verberge sich das „kleinste Theater der Welt“. Die Bibliothek biete dazu 15 Bildgeschichten zum Ausleihen für die Kindertagesstätten an. Grundschulkinder kaperten die Bibliothek als Piraten und Schüler weiterführender Schulen erlernten die Nutzung der Bibliothek interakiv anhand einer virtuellen Schnitzeljagd.