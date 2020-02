Gospelchor tritt in Hermeskeil auf : Stimmgewaltig und mitreißend

Hermeskeil Das ökumenische Gospelprojekt „Follow“ tritt in Hermeskeil auf.

Im Sinne des Projekt-Namens vertonte Rörich den Song „Follower“. Gemeint sind allerdings keine aktuellen, sondern historische „Nachfolgende“ wie der ungläubige Thomas, einer der Jünger Jesu. Mit ihm setzten Komponist und Sänger sich im Stück „Dry my tears“ auseinander, das eine innere Zerrissenheit erahnen ließ. Ein weiteres Beispiel für Figuren, mit denen sich Rörich in für das Projekt zugeschnittenen Kompositionen befasste, ist „My Soul, tells out“. In dem ergreifenden Stück widmete sich Rörich der Gottesmutter Maria. Selbst das Publikum kam zu Wort beim Konzert mit Chorleiter Rafael Klar, Kantor des Dekanats Hermeskeil-Waldrach, und Stimm- und Gesangstrainerin Judith Klar, die das Leitungsteam verstärkte. Mit dem Stück „Here I am“ ermutigte der Komponist die Besucher mitzusingen in der Hermeskeiler Kirche St. Martinus. Während hierfür der Applaus der Chorsänger belohnte, würdigte das Publikum die stimmgewaltige Leistung von Sängern und Solisten und das Können der Musiker nicht nur applaudierend, sondern auch immer wieder mit anerkennenden Zurufen. Mit dem Gastspiel in Hermeskeil sowie tags darauf in Simmern endet die aktuelle Reihe des Gemeinschaftsprojekts mit jeweils wechselndem Motto. Beteiligt sind der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Traben-Trarbach, der Evangelische Kirchenkreis Simmern-Trarbach und das Dekanat Hermeskeil-Waldrach. Erste Auftritte der Sänger aus dem gesamten Hunsrück, von der Mosel und aus dem Saarland waren am Wochenende zuvor in Enkirch und Wittlich. Die musikalische Begleitung übernahmen die CVJM-Band „menschwärts“ mit Rörich am Keyboard.