Vorstellung : Das Robert-Walser-Haus in Saarburg

Saarburg Als Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Problemen, deren Angehörige und Ratsuchende bietet das Robert-Walser Haus in Saarburg als gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum ein breites Unterstützungsangebot an: Vom offenen Treff über die Tagesstätte, ambulanter Betreuung bis hin zu verschiedenen Wohnformen und dem Wohnprojekt in Konz.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht, den Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und sie individuell zu beraten und zu begleiten.