ÖPNV in der Region Das sind die beliebtesten Buslinien im Umland von Trier

Zu Fuß gehen, Rad fahren und Bus und Bahn nutzen. Das ist der umweltfreundliche Verkehrsverbund. Je mehr Menschen vom Auto umsteigen, desto weniger klimaschädliches CO 2 wird produziert. Ein wichtiger Bestandteil, den Umweltverbund in der Region Trier zu stärken, ist die Umstellung der Busnetze. Dadurch gibt es inzwischen in allen Kreisen der Region mehr Busnetze und regelmäßigere Fahrzeiten. Doch führt das auch dazu, dass immer mehr Menschen mit dem Bus unterwegs sind? Diese Frage kann bisher nur zum Teil beantwortet werden. Woran das liegt, zeigt eine Diskussion über die Entwicklung der Fahrgastzahlen im Kreis Trier-Saarburg.