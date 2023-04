Mitfahrerbörse, Aktionstage, Heizungtipps So will die VG Hermeskeil beim Klimaschutz besser werden und ihre Bürger dabei mitnehmen

Drei Jahre Arbeit stecken in dem Konzept, das die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil zum Vorbild in Sachen Klimaschutz machen soll. Doch was genau steht in diesem Leitfaden eigentlich drin? Und wie können sich die Menschen in der VG daran beteiligen? Das haben wir uns mit Klimaschutzmanager Axel Thomas genauer angeschaut. Er hat das Konzept mit erstellt und wird in den nächsten drei Jahren bei dessen Umsetzung helfen.