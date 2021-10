Anwalt auf Abwegen : Tänzer aus Konz am Samstag bei „Das Supertalent“: Er wird eine Überraschung für Motsi Mabuse

Konz Geboren in Südafrika und für die Liebe nach Konz gezogen: Karabo Morake ist Tänzer von Beruf und beweist sein Talent am Samstag bei der RTL-Show „Das Supertalent“.

Karabo Morake ist ein vielseitiger Mann: der in Südafrika geborene 31-Jährige hat in Kapstadt als Anwalt gearbeitet, spricht acht Sprachen und hat bereits diverse Modeljobs angenommen. Was er diesen Samstag, 9. Oktober, 20.15 Uhr auf der Bühne der RTL-Fernsehshow „Das Supertalent“ präsentiert, ist allerdings seine größte Leidenschaft: das Tanzen.

Karabo Morake ist Deutscher Meister und Leiter eines Tanzstudios

Wieso Karabo Morake nach Konz gezogen ist

Doch was zieht einen Südafrikaner an die Mosel? Wie so häufig im Leben, war die Liebe Schuld. Der offen schwul lebende Morake lernte damals einen Konzer Mann kennen, der in Südafrika Urlaub machte und verliebte sich sofort. Für ihn ließ der Tänzer seine Heimat hinter sich und zog nach Konz. Da sein Abschluss als Jurist vorerst in Deutschland nicht anerkannt wurde, war das Tanzen nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Möglichkeit Geld zu verdienen.