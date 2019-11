Konzert : Klezmer zum Gedenken an Wawerns Juden

Klezmer zum Gedenken an Wawerns Juden

Wawern Das traditionelle Konzert des Vereins „Gedenken und Gestalten“ findet großen Zuspruch und löst Begeisterung aus.

Einziger Wermutstropfen ist, dass das Konzert zum Gedenken an die jüdischen Mitbürger nicht traditionell in der ehemaligen Synagoge stattfindet, die ist nämlich wegen Sicherheitsbedenken der Baubehörden immer noch nicht vollumfänglich nutzbar. Am Sonntagabend hat Eisel die Harfenistin Birke Falkenroth mitgebracht und zelebriert traditionell jüdische Musik nach dem Motto „Klezmer im Elfenpalast“.