Am 3. und 4. November in illuminierter Stadt shoppen „Dein Date mit Hermeskeil“: Stadt startet neue Imagekampagne mit Lichtkunst-Premiere

Die Stadt buchstäblich in neuem Licht kennenlernen: Diese Gelegenheit bietet sich Einheimischen und Gästen in Hermeskeil bei einer besonderen Veranstaltungspremiere. Am übernächsten Wochenende, 3. und 4. November, wird die Innenstadt bei der ersten „Lumartinée“ zum Leuchten gebracht.