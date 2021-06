Erneuerbare Energien : Wie viel Windräder verträgt der Raum Saarburg-Kell? Ausschuss legt Kriterien fest

Trassem/Saarburg Alles auf Anfang bei der Planung der Windkraftgebiete in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell: Die Auswahlkriterien für die Flächen müssen noch einmal neu festgelegt werden. Bei der Beratung darüber gab es im Ausschuss viel Einigkeit, aber auch Kritik von den Grünen.

Die Planung für Windkraftgebiete in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell startet noch einmal von vorn. Das ist eine Folge der Fusion der Ex-Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See. Denn nur die Saarburger hatten rechtzeitig vor dem 1. Januar 2019 einen fertigen Windkraftplan vorgelegt, die Keller nicht. Nun muss ein neuer Plan für die gesamte VG her (der TV berichtete).