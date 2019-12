Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : Debatte im Ortsbeirat Trier-Ehrang/Quint: 160 Zugdurchfahrten am Tag mit Gong

Zankapfel: Der kleine Übergang an der Quinter Tempelstraße. Foto: Friedhelm Knopp

Trier-Ehrang/Quint Die Zukunft eines kleinen Bahnübergangs für Fußgänger und Radfahrer spaltet in Ehrang-Quint die Gemüter und droht zum Politikum zu werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Knopp

Im kleinen Saal des Bürger- und Vereinshauses werden Raum und Stühle immer knapper. Angekündigt ist eine Sitzung des Ortsbeirats Ehrang-Quint mit scheinbar „harmlosen“ Themen: Einwohnerfragestunde, Einmündung B 53 bei Firma Comes, Bahnübergang Kapellenstraße. Nach dem Warum dieses ungewöhnlichen Publikumsansturms befragte Mitglieder des Beirats können sich keinen Reim darauf machen.

Das wird erst klar, als Ortsvorsteher Berti Adams den Punkt „Bahnübergang Kapellenstraße“ aufruft und zunächst nach Gesprächen mit der Bahn den Sachstand erklärt: Die Strecke soll weitgehend digitalisiert werden, gesteuert von einem abgeschirmten Rechenzentrum in Wittlich-Wengerohr. Der alte Übergang Kapellenstraße wurde 1958 für die damals noch existierenden Quinter Winzer eingerichtet und wird in das neue System nicht mehr passen. Die Schranke ist derzeit ständig geschlossen, wer über die Gleise will, muss über eine Standrufleitung um Öffnung bitten. Nach Auskunft der Bahn ist für den digital gesteuerten Betrieb eine komplett neue Anlage erforderlich. Bei der stehen die Schranken grundsätzlich offen. Wenn sich ein Zug nähert, löst er in ausreichender Entfernung einen Impuls aus, der die Schranken schließt. Am Übergang signalisiert eine Ampelanlage den Beginn des Schließvorgangs. Gleichzeitig ertönt ein elektrischer Gong. Der Warnton sei nötig, so die Bahn, weil Personen, die gerade die Gleise überqueren, die Lichtsignale nicht sehen könnten. Eine andere Technik gebe es derzeit nicht. Allerdings sei das elektronische Tonsignal erheblich leiser als das früher bei Übergängen verwendete Schlagwerk. Außerdem lasse es sich je nach Tageszeit herunterregeln.

Info Entschärfung der Comes-Kreuzung Einstimmig befürwortete der Beirat den Antrag der CDU, an der gefährlichen Einmündung L 47/B 53 (Comes-Kreuzung) den Bau einer Einfädelungsspur für Linksabbieger in Richtung Schweich zu Prüfen. Diese Lösung habe sich auf der Bitburger Straße an der Einmündung von Aach/Kockelsberg (L 44/B 51) bewährt. Der Vorschlag soll über die Stadt an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) gehen. Eine Ampellösung oder den Bau eines Kreisverkehrs hatte der LBM abgelehnt.

Die Bahn, so Adams, biete zwei Varianten an: Entweder der neue Übergang, für den das Unternehmen 900 000 Euro investieren wolle, oder den Verzicht auf die Anlage, wobei die vorhandene Lücke in der Schallschutzwand geschlossen würde. Die Zugfrequenz liege derzeit bei 160 Durchfahrten täglich, das bedeute 160 Schließvorgänge mit Gong. Genutzt werde der Übergang laut Erhebung der Bahn aber nur von etwa neun Menschen in der Woche.

Für welche Variante sollte sich der Beirat entscheiden? Der Stadt sei dies übrigens egal. An dem Punkt kommt unter den zahlreichen Zuhörern Unruhe auf. Es hat sozusagen gegongt. Adams erteilt ihnen Redeerlaubnis im Rahmen einer Einwohnerfragestunde. Die unmittelbaren Anlieger aus der Kapellenstraße halten täglich 160 mal Gongsignale von einem meist verwaisten Übergang für eine „unzumutbare Belästigung“. Dagegen bildet sich eine Opposition, die den Übergang unbedingt behalten will – wegen der Naherholung, und was mit den Gartenbesitzern auf der anderen Seite geschehe? Könne es sein, dass allein die Meinung von vier Anliegern ausschlaggebend sei? „Was ist da fair gegenüber den geplagten Anwohnern?“, fragt CDU-Ratsmitglied Matthias Haas. Hans-Werner Knopp (SPD) schlägt vor, mit einer elektronischen Lautstärkensimulation die Wirkung der Gongtöne zu testen. Anja Utscheid (SPD) rät zu einer Anwohnerversammlung, um „ein Stimmungsbild zu erhalten“. Ronny Schmidt (CDU) fragt: „Wer ist dort Anlieger? Sind das nicht auch die Nutzer? Warum soll man ihnen auf dieser langen Strecke nicht den einzigen Durchgang lassen?“ Inzwischen schält sich heraus, dass an diesem Tag keine überstürzte Entscheidung gefällt werden sollte.