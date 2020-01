Kostenpflichtiger Inhalt: Konzer Stiftung weist Kritik zurück : Wie teuer darf eine Sozialwohnung sein?

Das Mehrfamilienhaus der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung in der Saarstraße in Konz ist bald bezugsbereit. Nun gab es auf Facebook eine Diskussion über die Höhe der Nebenkosten. Foto: TV/Christian Kremer

Konz Wegen Nebenkosten für die Wohnungen im neuen Mehrfamilienhaus der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung entbrennt eine Debatte über das Leuchtturmprojekt. Die Stiftung verteidigt sich gegen Vorwürfe, ihr Vorgehen sei unsozial.

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat etwas Einmaliges auf die Beine gestellt. Sie ist deutschlandweit wohl die einzige größtenteils von Bürgern getragene Stiftung, die ihr Kapital in ein soziales Wohnungsbauprojekt investiert hat. Dafür wurde sie in der Vergangenheit hoch gelobt. Damit die Stiftung das Projekt umsetzen kann, hat die Stadt Konz ihr ein Grundstück gestiftet. Die Volksbank und viele Bürger haben sich am Stein­­spendenmarathon beteiligt und inzwischen rund 50 000 Euro beigetragen. Die Bauarbeiten an dem Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen stehen nun kurz vor dem Abschluss. Die Mieter, mehrere Familien und ältere Ehepaare oder Rentner mit Wohnberechtigungsschein, hat die Stiftung selbst in einem Bewerberverfahren ausgewählt. Sie sollen im April einziehen und sich gegenseitig ergänzen – zum Beispiel, indem die Jungen für die Älteren einkaufen und die Alten auf die Kinder aufpassen, wenn Not am Mann ist.

Doch am Sonntag hat der ehemalige Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Konz, Peter Musti, mit einem Facebook-Beitrag eine Diskussion losgetreten. Musti prangert an, dass monatliche Kosten für eine Einbauküche sowie einen Stellplatz nicht sozialverträglich seien. Er sagt sogar, dass sich die Stiftung langfristig betrachtet bereichere. Der in die Kritik geratene Stiftungsvorstand weist die aus seiner Sicht völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfe von sich. Zudem hat die Stiftung die Beiträge für die Küche gesenkt. Der TV erklärt die Debatte.



Zahlen aus dem Exposé Je nach Größe der Wohnung müssen die künftigen Mieter in dem Mehrfamilienhaus, für das die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung ihr gesamtes Stiftungskapital investiert hat, zwischen 329,05 Euro (61,5 Quadratmeter, zwei Zimmer) und 503,19 Euro (94 Quadratmeter, vier Zimmer) Kaltmiete bezahlen. Dieser Betrag ist unstrittig. Der Quadratmeterpreis liegt bei 5,35 Euro und entspricht den Vorgaben der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz für die Kreditvergabe bei sozialen Wohnungsbauprojekten. Darüber hinaus stehen laut Exposé monatlich Kosten von 80 Euro für eine Einbauküche sowie 25 Euro für einen Stellplatz an.

Kritik Dem ehemaligen Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Konz, Peter Musti, stoßen die beiden Posten für die Stellplätze und die Küche übel auf. Er sagt: „Mit dieser Regelung verhindert die Stiftung ihr nicht genehme Mieter.“ Aus seiner Sicht kann sich jemand, der von Grundsicherung (424 Euro für Alleinstehende) leben muss, diese Kosten nicht leisten. Schließlich, so Mustis Gedankengang, würden die Kosten nicht über das Wohngeld gedeckt. Zudem macht er eine Rechnung auf, dass die Stiftung nach 20 Jahren über die Küchenbeiträge für die Wohnungen 230 400 Euro einnehme. Auf Facebook in der Gruppe „Du bist Konzer, wenn ...“ sammeln sich unter Mustis Beitrag schnell wütende Kommentare. Von „Abzocke“, sozialem Wohnungsbau mit „asozialen Hintergedanken“ sowie einem „Armutszeugnis erster Klasse“ ist die Rede.

Reaktion der Stiftung Wegen der aus ihrer Sicht „hitzigen und sachlich unkorrekten Diskussion“ reagiert die Stiftung drei Tage nach Veröffentlichung des Facebook-Beitrags am Mittwochnachmittag mit einer Erklärung auf ihrer Internetseite. „Um es gleich vorwegzunehmen: Der ursprünglich geplante monatliche Kostenanteil von 80 Euro pro Küche, der auch im Exposé genannt wurde, ist längst überholt“, heißt es darin. Die Stiftung habe die Hinweise aus der Öffentlichkeit wahrgenommen und den Küchenbeitrag nach einer erneuten Beratung im Vorstand deutlich gesenkt. Die Konsequenz: In den bisher aufgesetzten und abgeschlossenen Mietverträgen seien maximal 50 Euro festgelegt. Das müsse noch von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) genehmigt werden und werde dann festgeschrieben.

Die Küchen habe sie eingebaut, um den Mietern beim Einzug Kosten für die Anschaffung einer eigenen Küche zu ersparen, erklärt die Stiftung weiter. Der ursprünglich angesetzte Kostenanteil von 80 Euro je Küche basiere auf einem Urteil des Landgerichts Berlin. Das Urteil hat das Aktenzeichen 63 S 365/01 und legt fest, dass ein Möbelierungszuschlag von zwei Prozent des Zeitwertes angemessen ist.

In Bezug auf die Stellplätze verweist die Stiftung auf die Stellplatzsatzung der Stadt Konz. Diese schreibt bei Mehrfamilienhäusern vor, dass pro Wohnung – je nach Größe – ein bis zwei Stellplätze eingeplant werden müssen. Der Bau dieser Parkplätze bedeutet zusätzliche Kosten, die immer auf Mieter umgelegt werden.



Mieterin lobt Transparenz Eine Mieterin, die am Donnerstag ihren Vertrag unterschrieben hat, lobt das Projekt in höchsten Tönen. Die Kritik hält sie für unangebracht. Die alleinerziehende Mutter hat eine Tochter und lebt zurzeit von zwei Minijobs. Somit hat sie einen Wohnberechtigungsschein. Für ihre 60-Quadratmeter-Wohnung zahlt sie laut eigener Aussage warm 513 Euro. Die Frau geht davon aus, dass sie zwischen 50 und 100 Euro selbst übernehmen muss und den Rest vom Sozialamt bekommt.

Das sei für sie vollkommen in Ordnung, sagt sie. Zumal sie eine neue Küche hätte kaufen müssen, wenn keine in der neuen Wohnung eingebaut wäre, die sie voraussichtlich im April oder Mai beziehen könne. Verglichen mit anderen Wohnungen sei die der Konzer-Doktor-Wohnbrücke sehr günstig. Zuletzt habe sie für eine 42-Quadratmeter-Wohnung 470 Euro zahlen müssen. Ihr Fazit: „Ich habe mich riesig gefreut, dass ich vor Weihnachten die Zusage bekommen habe.“ Auf den Einzug freue sie sich sehr.

Was das Sozialamt erklärt Michael Naunheim, Sprecher der Verbandsgemeindeverwaltung Konz, erläutert für das dort ansässige Sozialamt auf TV-Anfrage die Möglichkeiten, die Leistungsempfänger laut Sozialgesetzbuch (SGB II bzw. SGB XII) haben. Die Kosten der Unterkunft und Heizung würden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Für die jeweilige Region wird anhand gängiger Mieten und Betriebskosten ein Richtwert ermittelt, der als angemessen gilt. In Konz liegt der Richtwert laut Naunheim bei 375 Euro (eine Person), 455 Euro (zwei Personen), 550 Euro (drei Personen), 612 Euro (vier Personen) und 700 Euro (fünf Personen). Habe ein Mensch eine Behinderung, bekomme er den jeweils nächsthöheren Satz, sagt Naunheim. „Wenn die tatsächliche Miete geringer als dieser Richtwert ist, kann das Sozialamt zusätzliche Nebenkosten bis zum Gesamtbetrag der angemessenen Bruttokaltmiete übernehmen“, sagt Naunheim. Heizkosten seien getrennt zu betrachten und würden in tatsächlicher Höhe übernommen. Das Geld für die Küchen könnte demzufolge – je nach Einzelfall – über das Wohngeld mit abgeglichen werden.