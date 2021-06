Kirche : Taizégebet in Konzer Pfarrkirche

Konz Das Dekanat Konz-Saarburg veranstaltet am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr ein Abendgebet nach dem Vorbild der Gemeinschaft von Taizé in Frankreich. Dazu sind an diesem Tag alle Christen in die Pfarrkirche St. Nikolaus in Konz eingeladen, wo die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden können.