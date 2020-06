Hilfe in der Corona-Krise : Spendenprojekt für Familien: Noch fehlen dem Verein Yes Angels in Hermeskeil 3000 Euro

Foto: Christoph König/Volksbank Trier

Hermeskeil (cweb) Der Verein Yes Angels aus Hermeskeil hat Anfang April eine Spendenaktion im Internet gestartet. Dabei sollen bis zum 25. Juni insgesamt 10 000 Euro für Familien aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil zusammenkommen, die durch Folgen der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind.

Aktuell sind – Stand Montagnachmittag – 6730 Euro auf dem Spendenkonto der Plattform „Viele schaffen mehr“ eingegangen. „Wir möchten noch einmal an alle appellieren, mit den Spenden nicht nachzulassen, damit wir die 10 000 Euro auch erreichen“, wirbt der Yes-Angels-Vorsitzende Christoph König weiter um Unterstützung.

Die Spendenaktion wird über ein sogenanntes Crowdfunding-Modell abgewickelt. Auf der Internetseite „Viele schaffen mehr“, die vor ein paar Jahren von der Volksbank Trier entwickelt wurde, können Vereine oder sonstige gemeinnützige Organisationen Projekte vorstellen und für deren finanzielle Unterstützung werben. Jeder kann dort spenden, die Höhe des Betrags ist nicht festgelegt. Bei Spenden ab fünf Euro legt die Volksbank jeweils noch einmal zehn Euro drauf. Der Haken an dem Modell: Fürs Spendensammeln wird vorab ein Zeitraum festgelegt. Läuft diese Frist ab, ohne dass die angepeilte Summe erreicht wurde, geht das bis dahin gesammelte Geld zurück an die Spender. „Das wäre sehr schade. Aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommt und in den verbleibenden zehn Tagen noch einmal fleißig gespendet wird“, sagt König.

Noch fehlen dazu etwas mehr als 3000 Euro. 133 Unterstützer haben bereits eine Spende abgegeben. Klappt es mit den 10 000 Euro, will der Verein laut König damit speziell Familien aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil helfen, bei denen beispielsweise die Eltern aufgrund der Corona-Pandemie von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen sind. Wer etwas von dem Geld bekommt, das soll ein noch zu bestimmendes Gremium entscheiden. Der Verein wolle dabei mit Fördervereinen, Ortsbürgermeistern und Hilfnetzwerken zusammenarbeiten. Möglich sei die Verteilung in Form von Bargeld, aber auch Gutscheine seien denkbar.