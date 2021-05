Jugend : Hochbeet, Quiz und Werwolfabend: Das Jugendzentrum Saarburg hat in den nächsten Tagen ein volles Programm

Saarburg Passend zum Beginn der Pfingstferien gibt es mehrere Angebote des Jugendzentrums Saarburg - online, aber auch vor Ort.

Das Saarburger Jugendzentrum (Juz) will am Samstag, 22. Mai, ab 10 Uhr im Rahmen des Projektes Nachhaltigkeit des Jugendforums Saarburg-Kell ein Hochbeet für den Juz-Garten bauen und bepflanzen. Wer helfen möchte, muss sich vorher per Mail an info@juz-saarburg.de oder via Instagram oder Facebook melden. Mitmachen kann jeder ab 12 Jahre. Ein Corona-Schnelltest ist vor Beginn der Aktion verpflichtend.