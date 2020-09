Vereine : Konferenz legt neue Ziele der Partnerschaft für Demokratie fest

Konz Die siebte Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie (PFD) in der Verbandsgemeinde (VG) Konz, die am 24. August stattfand, war laut dem Veranstalter eine besondere – sowohl organisatorisch wie auch inhaltlich.

Anders als in den Vorjahren, als die Konferenzteilnehmer eng an Stellwänden zum Diskutieren zusammen standen oder in Tischrunden ihre Anliegen und Ideen formulierten, fand diese Konferenz mit gebührendem Abstand statt. So weit die etwa 30 Teilnehmenden in der Sporthalle in Konz-Oberemmel auch auseinander saßen, so nah waren sie laut der PFD doch bei der Beurteilung der Wichtigkeit der Arbeit sowie der Formulierung der Ziele für die kommenden Jahre beieinander. So wurden die drei Leitziele „Demokratie fördern“, „Vielfalt gestalten“ und „Extremismus vorbeugen“, sowie die dazugehörigen Mittler- und Handlungsziele, nach kurzer Diskussion und mit einigen Anmerkungen verabschiedet.