Politische Bildung : Erstmalig Demokratiekonferenz für Trier und Trier-Saarburg

So sah es bei Demokratiekonferenzen in der VG Konz vor der Corona-Pandemie aus. Foto: Archiv/Dominik Schnith Foto: Dominik Schnith

Trier/Konz/Saarburg/Schweich Partnerschaften für Demokratie gibt es inzwischen in der Stadt Trier und fünf Verbandsgemeinden im Kreis Trier-Saarburg. Nun arbeiten sie bei der Haupt-Jahresversammlung erstmalig alle zusammen.

Der Titel der aktuellen Konferenz, die als Online-Veranstaltung geplant ist, ist „Nach der Krise ist vor der Krise – Ist unsere Demokratie in Krisenzeiten wettbewerbsfähig?“. Gemeinsam mit Katja Gloger, Journalistin und Mitautorin des Buches „Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie“, werden die Teilnehmer im Rahmen eines Online-Vortrag mit Diskussion der Frage nachgehen, ob die Demokratie in Krisenzeiten wettbewerbsfähig ist.Katja Gloger war langjährige »Stern«-Korrespondentin in Russland und in den USA. Gemeinsam mit ihrem Mann Georg Mascolo schrieb sie 2021 das Buch „Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie“.