Altes Amtshaus Freudenburg – Behörde will weitere Gutachten

Freudenburg Nach mehr als 50 Jahren Leerstand soll die Ortsgemeinde Freudenburg eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Sanierung des baufälligen Gebäudes vorlegen, das sie abreißen will. Nicht nur darüber ärgert sich der Ortsbürgermeister.

Nun teilt die untere Denkmalpflege mit, dass die angeführten Gründe „nicht ausreichend nachvollziehbar belegt sind“. Sie fordert die Gemeinde auf, eine Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie ein Bodengutachten vorzulegen. Den Ortsbürgermeister bringt das auf die Palme. Er sagt: „Grundsätzlich möchte ich festhalten, dass wir auch in Freudenburg anerkennen, dass der Denkmalschutz eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist. Das Vertrauen in die Denkmalschutzbehörden ist in Freudenburg aber auf Null gesunken. Jetzt verlangt man noch ein Bodengutachten von der Gemeinde und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Dabei steht die Wirtschaftlichkeitsberechnung dem Gebäude auf die Stirn geschrieben.“