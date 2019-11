Abfall: Deponie Saarburg – ein Müllberg zieht um

Info

Der ART lädt alle Bürgerinnen und Bürger für Mittwoch, 27. November, 19 Uhr, zu einer Infoveranstaltung ins Glashaus des Brauhauses in Mannebach ein. Die am Deponie-Umzug beteiligten Firmen werden an diesem Abend die Hintergründe und den Ablauf des Projekts vorstellen und stehen für Fragen zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Etwa 200 Menschen finden laut ART im Glashaus Platz.