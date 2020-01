Psychische Krankheiten : Selbsthilfegruppe Depression trifft sich in Hermeskeil

Hermeskeil In Hermeskeil hat sich eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Depression und Burn­out gegründet. Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 16. Januar, 18 Uhr. Treffpunkt ist das Gesundheitsforum in der Praxis Dr. Zais (Alte Post) in Hermeskeil.

