Gesunde Errnährung : Natürliche Produkte und Integration

SERRIG Der Apfel- und Kartoffelmarkt auf dem Hofgut Serrig hat trotz schlechten Wetters rund 1000 Besucher angelockt.

Derzeit hört man überall: Dieses Jahr gibt es wenig Äpfel! Nicht so auf dem Hofgut. „Unsere Apfelplantage wird bewässert und hat den heißen Sommer so gut überstanden“, erklärte Köbler. Salat wird total chemiefrei gezogen und anderes nur minimal behandelt. Das Hofgut fährt auf die Märkte, kommt also zu den Kunden. Das Angebot richtet sich nach den Jahreszeiten. „Die Leute wissen, dass es bei uns an Weihnachten keine Tomaten gibt“, sagte Köbler.