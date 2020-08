Kommunalpolitik : Ein Schritt zum Ausbau von Möbel Martin

Der Eingang zur Möbel-Martin-Filiale in Konz. Foto: TV/Christian Kremer

Konz Der Bebauungsplan, der die Vergrößerung der Filiale in Konz ermöglichen soll, wird bald zur Beteiligung ausgelegt. Für die Kunden gibt es schon im nächsten Jahr Neuerungen.

Redebedarf hatte der Stadtrat am Dienstagabend kaum. Den wichtigsten Tagesordnungspunkt, den Bebauungsplan für das Möbel-Martin-Gelände, verabschiedete das Gremium innerhalb weniger Minuten. Somit wird der Plan in den kommenden Tagen ausgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bürger, Behörden, Verbände und Kammern bekommen durch die sogenannte Offenlage die Möglichkeit, sich in das Verfahren einzubringen und ihre Bedenken zu äußern.