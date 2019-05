Gesellschaft : Der biedere Bürger als latenter Rassist

Professor Wolfgang Benz referiert in der Kulturgießerei über Antisemitismus. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Der Antisemitismus-Forscher Wolfgang Benz öffnet in Saarburg vielen Zuhörern die Augen für alltägliche und versteckte Ressentiments.

Er ist der führende Antisemitismusforscher in Deutschland und das schon seit vielen Jahrzehnten, er war beispielsweise an entscheidender Stelle als Berater für das Berliner Holocaust-Denkmal tätig.

Am Montagabend hat er den weiten Weg von Berlin auf sich genommen, um in der Saarburger Kulturgießerei über sein Lebensthema zu referieren und zu diskutieren. Mit auf dem Podium sitzen als kundige und engagierte Fragesteller und Stichwortgeber die Historikerin Dr. Kathrin Mess aus Luxemburg und Lukas Zimmer von der Fachstelle „Demokratie leben“ der Kulturgießerei.

Der führt in seiner Einleitung aus, dass nur ein geringer Teil der rund 20 000 Menschen jüdischen Glaubens in Rheinland-Pfalz ihren Glauben offen leben würden, eben aus Angst vor Ressentiments.

Experte warnt in Vortrag in Saarburg vor Antisemitismus

Dagegen sei der arabische Anti-Zionismus (bezogen auf den Berg Zion, den geografischen Mittelpunkt des jüdischen Glaubens) eher politischer Natur und auch gegen den Staat Israel gerichtet. Den jüdischen Staat dürfe man heute – historisch bedingt – in Deutschland nur sehr vorsichtig kritisieren, wie die umstrittene Hanitzsch-Karikatur in der Süddeutschen Zeitung zeige. Benz hält es da eher mit dem verstorbenen Bundespräsident Johannes Rau, der es für seine Pflicht hielt, Freunde politisch zu kritisieren, als mit Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm, der von Israels „hemmungslosen Vernichtungskriegen“ gesprochen hat.

Der Professor bewahrt wissenschaftliche Distanz zu jüdischen Funktionären, Institutionen und Aktivisten, die er teils als „Alarmisten“ bezeichnet. Der Rassismus – wobei es für ihn als Wissenschaftler keine Rassen per Definition gibt – sei dennoch immer noch in der Mitte der Gesellschaft, bei einigen „biederen Bürgern“ latent vorhanden, aber versteckt.

Viele Mittäter des Holocaust seien eben nach dem Krieg noch in Amt und Würden gewesen und hätten antisemitisches Gedankengut weitergegeben. Dass das alles in Deutschland, dem Land von Beethoven und der Aufklärung passieren konnte, ist ihm auch nach vielen Jahrzehnten der Forschung unerklärlich. Es gebe keinen „neuen Antisemitismus“ in Deutschland, vielmehr sei dieser immer derselbe geblieben, mal mehr, mal weniger öffentlich.