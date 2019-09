Saarburg : Der Burgberg ist Saarburgs Schatzkästchen

Saarburg Gästeführer und Naturerlebnisbegleiter laden für Mittwoch, 11. September, zu einer Natur-Tour rund um das Wahrzeichen der Stadt ein.

Christiane Beyer ist qualifizierte Gästeführerin. Während ihrer jüngst abgeschlossenen Ausbildung zur Naturerlebnisbegleiterin hat sie ihre Abschlussarbeit zum Thema Artenvielfalt auf dem Burgberg verfasst. „Er ist für mich ein Schatzkästchen. Aber es ist wie so häufig: Man muss genau hinschauen, um die Juwelen zu finden und zu polieren“, sagt Christiane Beyer. Deshalb lädt sie gemeinsam mit ihrem Co-Autor Alexander Schumitz für Mittwoch, 11. September, 18.15 Uhr, zu einer zweistündigen Führung über den Burgberg in Saarburg ein. Start der Tour ist im Hof des Hauses Warsberg.

„Wir wollen die Menschen in Saarburg für die Natur im Herzen der Stadt sensibilisieren“, sagt Christiane Beyer. „Oft stellt man zwar den touristischen und den historischen Wert der Burg heraus. Aber für uns ist es genauso wichtig, sich anzuschauen, was hier wächst und lebt.“ So habe sich der Burgberg in den vergangenen zehn Jahren enorm verändert. Mit der Sanierung der Burganlage und dem Bau des Rundwanderwegs hätten sich Habitate teils sehr verändert. „Da lohnt es sich einmal, genauer hinzuschauen“, ist sich Christiane Beyer sicher.