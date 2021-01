Karneval während der Pandemie : Närrischer Spaß im Wohnzimmer

Tawern Der Carnevalsclub Tawern zeigt eine Online-Kappensitzung im Youtube-Livestream. Eintritt ist kostenlos.

(red) „Corona ist der Lage Herr, mir feiern trotzdem an Tawär!“. Dieses Motto klingt zwar wie ein Aufruf zur Nicht-Beachtung der geltenden Corona-Regeln, ist aber in Wirklichkeit eine Aufforderung, zu Hause zu bleiben. Denn obwohl der Carnevalsclub Rot-Weiss Tawern (CC) auch in diesem Jahr nicht auf eine Kappensitzung verzichten möchte, soll die Feier in einem sicheren Rahmen abgehalten werden.

Also startet der CC am 13. Februar ab 19.11 Uhr eine Online-Kappensitzung über Youtube. „Nachdem die Närrische Online-Weinprobe so gut angekommen ist, wollten wir das einfach wiederholen“, so CC-Pressesprecher Thomas Koltes. Kostenlos können sich Fasnachtfans über Youtube einloggen und den Abend vor dem Fernseher, Computer oder Smartphone mitverfolgen. Über Whatsapp per QR-Code können die Narren zu Hause auch live Nachrichten einsenden oder dem CC Bilder von der Hausparty senden.