Sorgen um den Wald : Der Forst landet 2020 im Minus

Rascheid Rascheider machen jedoch in diesem Jahr Gewinn mit dem Wald.

Mit derart guten Aussichten kann Sandra Sasse, Leiterin des Forstreviers Beuren, zu dem auch Rascheid gehört, nicht allzu oft aufwarten. Für das laufende Jahr geht sie davon aus, dass der Gewinn im Rascheider Forst sechsstellig ausfallen könnte. Die erfreuliche Nachricht in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats wird allerdings dadurch gedämpft, dass der Überschuss teuer erkauft ist. Denn abweichend von der Planung wurde – notgedrungen – mehr als das Dreifache an Holz gefällt. Darunter viel minderwertiges Holz wie von Stürmen „gefälltes“ sogenanntes Windwurfholz und Käferholz, zerfressen von Borkenkäfern, die sich in heißen trockenen Sommern wie 2018 und 2019 stark vermehren.

Der Rat kann dem aber relativ gelassen entgegensehen. Denn der für 2019 zu erwartende „satte Überschuss“ ist, wie Ortsbürgermeister Andreas Ludwig betonte, sinnvoll angelegt. Da die Entwicklung beizeiten absehbar war, investierte die Gemeinde stärker als vorgesehen in den Ausbau ihrer Waldwege. Sie sind nun überwiegend in einem guten Zustand, so dass zumindest der Wegebau in den kommenden Jahren kaum Geld kosten dürfte. Nicht gespart werden soll hingegen beim weiteren Waldumbau, der angesichts des Klimawandels drängt. So sollen etwa statt Fichten, die Stürmen und Hitze kaum standhalten, eher widerstandsfähigere Arten wie Douglasien, Lärchen und diverse Laubbaumarten gepflanzt werden.