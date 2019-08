Kommunalpolitik : Neuer Rundweg, alte Bürgermeisterei

FREUDENBURG Der Freudenburger Ortsgemeinderat will den Ort noch attraktiver gestalten und sucht weiter nach guten Ideen.

„Das Projekt ist von der Kommunalaufsicht genehmigt. Wir können den Förderantrag stellen“, kann der neue Freudenburger Ortsbürgermeister Alois Zehren in seiner ersten regulären Sitzung in Bezug auf den geplanten historischen Rundweg mitteilen. Das Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von 19 000 Euro wird mit EU-Mitteln über Leader-Moselfranken als „Kleinstprojekt“ mit 55 Prozent der Nettokosten (ohne Mehrwertsteuer) gefördert.

Für die Ortsgemeinde verbleibt ein Eigenanteil von 8800 Euro plus die Mehrwertsteuer aus dem Gesamtbetrag von 3041 Euro.

Komplizierter sieht das bei der Dorfwiese aus. Hier ist noch ein Fledermausgutachten in Arbeit, das voraussichtlich erst im Oktober fertig ist.

Mit den beiden Neubaugebieten Junkerskreuz und Dorfwiese will Freudenburg weitere Grundstücke für Bauwillige bereitstellen.

Geplant sind neun Stationen, an denen Infotafeln über die reiche Geschichte Freudenburgs Auskunft geben. Es sind der Dorfplatz mit Stadtmauer, der Synagogenplatz, das Amtshaus der Maximiner, die Pfarrkirche mit Pfarrhaus, die Zehntscheune, die Burgruine, das Stadttor mit Torwächterhaus, der Marktplatz und der Jüdische Friedhof.

Sind die Fördermittel eingetroffen, sollen sofort Aufträge ausgeschrieben werden. Es wird eine Übersichtskarte erstellt, und die Informationen sollen auch in englischer Sprache angeboten werden.

Etwas schwerer tut sich der neue Freudenburger Rat mit der inzwischen für 20 000 Euro angekauften alten Bürgermeisterei. Was soll jetzt mit dem denkmalgeschützten Gebäude passieren, das seit einem halben Jahrhundert leer steht? Alois Zehren hat sich in der Kreisverwaltung, seinem Arbeitgeber, beim Denkmalamt kundig gemacht: „Die Denkmalpflege begrüßt dieses Eigentum, will aber von Freudenburg ein Konzept, wie es mit dem Gebäude weitergehen soll.“