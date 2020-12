Bauarbeiten : Glocken von St. Nikolaus in Konz läuten wieder

Glocken von St. Nikolaus in Konz läuten wieder

In der „Glockenstube“: Pastor Georg Dehn und die Verwaltungsratsmitglieder Helmut Diederichs und Ernst Holbach (von links) sind begeistert von den Arbeiten am Glockenturm, die bald beendet sein werden. Foto: Herbert Thormeyer

KONZ Der „Finger Gottes“, wie der Kirchturm gerne genannt wird, ist nach sechsmonatiger Sanierung fast fertig. Entscheidendes passiert diese Woche.

Nach der Amokfahrt in Trier läuteten überall im Landkreis zum Genken an die Opfer die Glocken. Nur die von St. Nikolaus in Konz nicht. Das führte zu Diskussionen.