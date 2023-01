Fastnacht nach Corona : Buntes Programm geplant – So feiert der KV Mannern seinen 33. Geburtstag

Immer ein anderes Sessionsmotto: Bei den Piraten von 2008 tanzten Nonnen mit dem Papst. Foto: Herbert Thormeyer

Mandern Der KV Mannern feiert mit 33 Jahren sein närrisches Jubiläum. Welche Höhen und Tiefen den Verein ausmachen und was der Verein dieses Jahr auf die Beine stellen will.

Von Herbert Thormeyer

Der Schock hätte kaum größer sein können: Da war der gebürtige Hermeskeiler Ansgar Eisenring die karnevalistische Hochburg mit ihren bunten Aktivitäten gewohnt und dann zog es ihn der Liebe wegen zu seiner Hiltrud nach Mandern. Und dann das: „Da gehst du an Rosenmontag in die Kneipe und da sitzen ältere Herren und spielen Skat.“

Die Anfänge des KV Mannern

Dieses traumatische Erlebnis ist jetzt 33 Jahre her. So konnte das nicht bleiben. Mit Alfred Brosius tat er sich zusammen und bildete die Keimzelle des heutigen Karnevalvereins (KV) „Mannern, ännen wie de annern“, was bis heute als Schlachtruf in jeder Session erklingt und ein Ausdruck von Gleichheit und Zusammenhalt ist. Jetzt wird groß Geburtstag gefeiert.

Erst mussten damals Mitstreiter gesucht werden. Am 13. Juli 1990 kamen 27 „Vorwitzige“, die bei der Vereinsgründung den Frohsinn ab sofort ernst nahmen. Sofort wurde mit der Organisation losgelegt, denn die erste Session stand vor der Tür. Die Siebenbornhalle gab es noch nicht. Das Jugendheim war zunächst die närrische Adresse.

Aber woher das Geld dafür nehmen? „Wir haben uns für die Kirmes im Oktober 1990 eine Frittenbude geliehen und an verschiedenen Plätzen aufgestellt. So kam unser Startkapital zusammen“, erinnert sich Ansgar Eisenring, der bis heute dem Verein vorsteht. Etwas Geld kam so zusammen. Aber alle waren noch völlig narrenkappen- und pappnasenfrei. Elferrat und Garde mussten entsprechend ausstaffiert werden.

Info Weitere Termine Freitag, 13. Januar: Neujahrsempfang mit Prinzenproklamation ab 20.11 Uhr im Jugendheim an der Kirche bei freiem Eintritt; 11. Februar: 33. Kappensitzung ab 20.11 Uhr; 18. Februar: Seniorenkappensitzung „Reifeprüfung“ ab 15.11 Uhr; 19. Februar: 33. Kinderkappensitzung ab 14.11 Uhr mit rund 100 Kindern auf der Bühne – alles in der Siebenbornhalle. Karten gibt es jeweils an der Abendkasse. 20. Februar: Höhepunkt der Jubiläumsfastnacht ist der Karnevalsumzug von Schillingen über Niederkell nach Mandern ab 13.11 Uhr, weswegen er auch „SchManKell“ heißt. ⇥ doth

Die Euphorie bekam aber gleich einen herben Dämpfer: Mit dem Irakkrieg 1991 wurde die Fastnacht abgeblasen. Doch aufgeben gilt nicht. Im April wurde die Kappensitzung nachgeholt.

Viele damaligen Kinder sind auch heute noch beim KV Mannern aktiv

Eines der ersten tanzenden Bambinis im Verein ist die heutige Pressewartin Julia Eisenring-Becker (36). „Wir damaligen Kinder sind alle bis heute aktiv, ob als Büttenredner, Bühnenbauer und auch Techniker“, freut sie sich über die Vereinstreue. In diesem Jahr soll der närrische Geburtstag schon am Bühnenbild erkennbar sein, so lautet der Auftrag des Vorstandes an die Bühnenbildner Susanne Jakobs und Dietmar Schneider.

Aus den 27 Gründungsmitgliedern sind mittlerweile 130 Aktive plus rund 100 Kinder und Jugendliche geworden. Vier Garden, ein Männerballett, zwei Tanzmariechen, vier Büttenredner, Schautänze und Sketche werden das närrische Publikum in diesem Jahr wieder begeistern.

„Im Laufe der Zeit sind die Ansprüche immer größer geworden“, erklärt Markus Steuer, Kassierer der ersten Stunde. Vor allem was die Licht- und Tontechnik sowie Deko anbelangt, wurde viel investiert, alles selbst durch die Veranstaltungen erwirtschaftet. Auch ein großer Beamer wurde angeschafft. Alles lagert in zwei Räumen des Vereins in der Siebenbornhalle. Daneben ist die Ausstattung der Mitwirkenden ein fetter Brocken in der Bilanz des Kassierers, denn Tanzende wachsen aus den Kostümen und für Showtänze muss in jedem Jahr neu investiert werden.

Im Laufe der Zeit wurde das Publikum immer jünger. „Da haben wir die Reife-Prüfung für ältere Narren entwickelt“, erklärt die zweite Vorsitzende Silke Justinger. Alle elf Jahre gibt es seit 2001 einen großen Umzug, diesmal von Schillingen über Niederkell nach Mandern, weshalb er auch „SchManKell“ genannt wurde.

Im gleichen Jahr wurde auch das erste Dreigestirn inthronisiert, was ab 2012 durch ein Prinzenpaar abgelöst wurde. Wer die neuen Majestäten sind, die am Freitag, 13. Januar, ihre Ämter antreten? Streng geheim! Hingehen, dann sieht man’s.

So toll wie der erste Umzug mit über 100 Teilnehmern und vielen Wagen, die mehr als 10.000 Narren am Wegesrand begeisterten, soll es auch diesmal wieder werden. Ungern wird der Verein jedoch an die närrische Durststrecke durch Corona erinnert. „Das war Trauer pur“, sagt Silke Justinger. Doch die Mitglieder blieben in Kontakt und im letzten Sommer gab es für die Kinder eine Kinderkappensitzung im Freien.

Niemand ist in der Corona-Zeit abgesprungen

Jetzt lechzen alle wieder nach Spaß, und der wird seit Juni letzten Jahres organisiert. „Wir haben kein einziges Mitglied verloren“, freut sich der Vorsitzende. Die beiden letzten Jahre wollen alle im Verein nur vergessen.