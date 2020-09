WANDERN : 16 Kilometer voller Reize

Wasserliesch Geologie, Botanik, Geschichte, ein Waldbadeplatz und grandiose Aussichten: Kaum ist der Moselsteig-Seitensprung Wasserliescher Panoramasteig eröffnet, streben die Touristiker nach höheren Ehren.

Landrat Günther Schartz freut sich: „Endlich mal was Positives in der Corona-Zeit.“ Die Leute würden sich wieder auf ihre Heimat besinnen, und beim Urlaub locke nicht mehr die große weite Welt. In diese Zeit passe der neue Weg in Wasserliesch wunderbar hinein.