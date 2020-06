Dorfgeschehen : Der neue Weilerer Michel ist erschienen

Waldweiler Franz-Jürgen Mertens, der Vorsitzende des Heimatvereins Waldweiler, hat vergangene Woche dem Hauptautor des Hefts, Eduard Biwer, das erste Exemplar der 11./12. Ausgabe des „Weilerer Michel“ überreicht.

Die Hefte erzählen aus der Geschichte und Gegenwart aus und um Waldweiler. In der 11./12. Ausgabe gibt es folgende Beiträge: Neue „Alte Schule“ mit Dorfcafé, Gedicht: Gelebte Liebe, Hausnamen auf der Spur: die Hausnamen Kropps und Nausch, die Mordstelle, Bilder aus vier Jahrzehnten Heimatverein, die Chronik des Heimatvereins von Anbeginn bis heute (1980 bis 2020), die Geschichte der Adams Schreinerei.

Autoren sind: Eduard Biewer, Heribert Scholer, Birgit Biewer, Andreas und Franziska Adams sowie Franz-Jürgen Mertens. Die neue Ausgabe kann ab sofort im Dorfcafé in der Alten Schule, bei Eduard Biwer (Telefon 7574) oder bei Franz-Jürgen Mertens (Telefon 7150) zum Preis von 7,50 Euro erworben werden. Durch einen etwas anderen Umbruch hat die Ausgabe nun 64 Innenseiten sowie vier Seiten Einband (Deckblatt und Außenseite sind sogar in Farbe), also insgesamt 68 Seiten. Trotzdem ist die Ausgabe nicht teurer geworden.