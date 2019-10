Kommunalpolitik : Neue Häuser und ein Dorfplatz zum Runterkommen

Das Temmelser Schloss soll Gesellschaft von vier Nebengebäuden bekommen, so, wie das architektonische Ensemble einmal geplant wurde. Foto: Herbert Thormeyer

Temmels Der Ortsgemeinderat Temmels beschließt ein Investitionsprogramm. Auch beim Schloss soll es weitergehen. In der Diskussion: der Denkmalschutzstatus.

Einmal im Jahr darf jede Ortsgemeinde einen Wunschzettel an die Kommunalaufsicht nach Trier schicken, wo entschieden wird, was man sich leisten darf. Der Ortsgemeinderat in Temmels denkt dabei bis 2023 und darüber hinaus. Gleich drei Baugebiete und der Ausbau von drei Straßen sind aufgelistet.