Politisches Salon Konz : Von wegen Schlaraffenland

Konz Der Politische Salon in Konz hat sich mit der Zukunft der Altersvorsorge beschäftigt. Der Referent hat dabei auch das deutsche Rentensystem mit dem der Nachbarn verglichen.

Die Rente und ihre Zukunft hatte sich deshalb der Politische Salon Konz als Thema ausgesucht. Zum Thema Rente hatte er eine kompetente Auskunftsperson eingeladen. Armin Kistemann ist Leiter der Leistungsabteilung bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer und damit für die Beratung, Bearbeitung der Rentenanträge und die Auszahlung der Renten zuständig. Der Mann vom Fach stellte in einem kurzweiligen Vortrag die drei Prinzipien Versicherung, Äquivalenz und Solidarität vor, auf denen die staatliche Rentenversicherung fußt. Darüber hinaus erläuterte er, wie mittels der „Stellschrauben“ Beitragssatz, Rentenbezugsdauer und Rentenniveau auf demografische Entwicklungen, politische Vorgaben und Zukunftssicherung reagiert wird.

Der Politische Salon ist ein Zusammenschluss von engagierten Bürgern, die seit Februar 2018 regelmäßig Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen politischen Problemen organisieren und damit die Demokratie- und Debattenkultur in Konz födern wollen. Er agiert unter dem Dach des Caritasverbands Trier, gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie in der VG Konz, im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Der Politische Salon Konz ist parteipolitisch unabhängig.

Die demografische Entwicklung, also der steigende Anteil der Rentenbezieher an der Gesamtbevölkerung, aber auch die erhebliche Verlängerung der Rentenbezugszeit durch eine längere Lebenserwartung, würden eine ständige Nachjustierung notwendig machen, erläuterte Rentenversicherungsexperte Kistemann. So hätten im Jahr 1960 die Rentner durchschnittlich zehn Jahre lang eine Altersrente bezogen. Im Jahr 2000 sei dieser Zeitraum schon auf rund 15 Jahre angestiegen. Heute könnten Rentner mit 20 Jahren Rentenbezug rechnen. Bezahlten 1980 vier Beitragszahler die Rente eines einzelnen Altersrentners, wären dies heute nur noch drei Personen. Und, so die Prognose, im Jahr 2050 müssten sogar nur zwei sozialversicherungspflichtig Beschäftigte die Rente eines Senioren aufbringen.